Résultats : Xbox paye cher l’échec de Redfall ainsi que les reports de Starfield et Forza Motorsports

Il n’y a pas de quoi pavoiser, et pourtant les résultats auraient pu être bien pires encore. Xbox vient d’annoncer les chiffres de clôture de son année fiscale écoulée, et à priori la maison noire et verte ne s’en sort pas trop mal avec un chiffre d’affaires global de 15,5 milliards de dollars. Il s’agit à vrai dire du second meilleur exercice annuel pour Xbox, et pourtant une plongée dans le détail des chiffres vient largement tempérer l’enthousiasme. Car si le score sur l’année est « acceptable », la tendance n’est clairement pas bonne sur le Q4 (fiscal), avec notamment une baisse de 13% du CA relatif aux ventes de consoles.

Le chiffre d’affaires de Xbox est de 3,7 milliards de dollars sur le trimestre – là encore le second meilleur résultat pour la période -, et pourtant, plus rien ne va concernant les ventes de consoles. C’est un peu mieux sur la vente de jeux et le Game Pass (+5%), mais Microsoft prévoyait un gain de +10% et reconnait que certaines productions des studios Xbox n’ont pas donnée toute satisfaction. Sachant que Redfall était l’unique grosse sortie des Xbox Studios sur le trimestre, le coupable est tout désigné.

La seule sortie AAA de Xbox sur le premier semestre s’est soldée par une catastrophe industrielle et le plus gros échec d’Arkane

Ces résultats décevants n’en sont pas moins logiques : l’année 2022 (qui comprend les deux premiers trimestres fiscaux) a été une véritable catastrophe pour Xbox, avec zéro sortie de jeux issus de studios internes hormis l’excellent mais confidentiel Pentiment. Hi-Fi Rush a été bien trop seul pour inverser la tendance en 2023, tandis que la catastrophe industrielle Redfall ainsi que les reports de Starfield et Forza Motorsports (ils devaient sortir initialement sur le premier semestre) ont fini de repeindre en grisâtre la première moitié de l’année. Sans un excellent Xbox Games Showcase, on peut parier qu’encore plus de joueurs potentiellement intéressés auraient reporté leur achat de Xbox ou leur abonnement au Game Pass.

Bien évidemment, les sorties prochaines du monumental Starfield, du solide Forza Motorsports et peut-être en fin d’année de STALKER 2 (day one dans le Game Pass) devraient nettement améliorer la situation, car après tout, hormis les fanboys patentés, les joueurs ont des comportements de consommation plutôt logiques. Le rachat d’Activision Blizzard modifiera aussi profondément la donne, mais les effets n’en seront pas visibles avant un temps certain.