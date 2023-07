Meta dément les rumeurs d’un arrêt du Meta Quest Pro… en quelque sorte

Meta n’a pas tardé à réagir. Nous apprenions hier que le géant du réseau social avait décidé de stopper tout développement sur les successeurs du Meta Quest Pro, et que la production du modèle actuel était arrêtée. Andrew Bosworth, le CTO de Meta – soit le patron de la partie hardware – est intervenu il y a quelques heures pour démentir ces bruits de couloir… sauf que la teneur des propos de l’intéressé porte largement à confusion :

« Je dois expliquer cela chaque année. Il n’y a pas de casque Quest Pro 2 tant que nous n’en avons pas décidé. Ce que je veux dire par là, c’est qu’il y a beaucoup de prototypes de casques – beaucoup d’entre eux – tous développés en parallèle. Pour certains d’entre eux, nous disons, « ce n’est pas le bon », et nous arrêtons. Pour certains d’entre eux, nous disons, « c’est le bon », et nous continuons. Ce que vous devez comprendre, c’est que jusqu’à ce qu’il sorte, il ne reçoit pas de nom. Donc, il pourrait y avoir un Quest Pro 2, il pourrait ne pas y en avoir. Je ne vous le dis pas vraiment, mais je dirai ne croyez pas tout ce que vous lisez sur ce qui a été arrêté ou commencé. Souvent, cela vient de quelqu’un qui est mécontent que son projet particulier ait été arrêté alors qu’il y a d’autres projets qui ne l’ont pas été. »

En d’autres termes, Andrew Bosworth confirme bel et bien qu’un Meta quest Pro 2 n’est même pas sûr alors que l’avenir du Meta Quest et de ses déclinaisons ne fait quant à lui aucun doute (le Meta Quest 3 a d’ailleurs été confirmé il y a quelques mois à peine). Etrange façon de démentir une soit disant rumeur… Les ventes extrêmement faibles du Meta Quest Pro sont-elles la cause de cette absence d’investissement de la part de Meta ? Sans doute, d’autant que le Meta Quest 3 reprend nombre des avancées du Meta Quest Pro, dont un processeur nettement plus puissant (XR2 de Qualcomm), des lentilles pancake et des composants pour la partie AR nettement améliorés.