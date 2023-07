Meta aurait mis un terme à sa gamme Meta Quest Pro

Le Meta Quest Pro sera peut-être l’unique représentant de sa gamme de casque VR. Si l’on en croit en effet TechPowerUp, Meta aurait totalement arrêté les investissements pour le Meta Quest Pro 2 et serait aussi sur le point de stopper net la production du casque XR haut de gamme. Meta n’a jamais publié les chiffres de ventes du Meta Quest Pro, mais tout indique que l’on serait plus proche de l’énorme flop commercial que du succès.

Sachant que la division XR engloutit déjà des milliards de dollars d’investissements et cumule autant en pertes (3 à 4 milliards de pertes trimestrielles !), Meta aurait donc décidé d’arrêter les frais afin de mieux concentrer son énergie ainsi que ses moyens financiers sur le seul Meta Quest 3. Pour rappel, les ventes du Meta Quest 2 avoisineraient aujourd’hui les 21 millions d’exemplaires, et Meta compte sur les performances accrues du Meta Quest 3 pour consolider ce marché VR encore balbutiant. De fait, les 600 euros du Meta Quest 3 seront de toute façon nettement plus accessibles que les 1000 euros du Meta Quest Pro, un atout certain pour un marché qui peine encore à trouver des débouchés et à attirer une plus large clientèle.