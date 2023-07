Un énorme satellite de ViaSat n’est pas parvenu à déployer son antenne… depuis avril !

C’est ce qui s’appelle jeter de l’argent dans l’espace : ViaSat-3 Americas, un énorme satellite de communication pesant environ 6,4 tonnes, n’a toujours pas déployé correctement son réflecteur d’antennes. Ce pépin technique ne vaudrait sans doute pas une manchette si le satellite n’avait pas été envoyé en orbite… au mois d’avril ! Histoire de rajouter à l’impression de gâchis, ce puissant satellite aurait coûté la bagatelle d’environ 700 millions de dollars !

Tout avait pourtant commencé comme prévu après le décollage réussi (of course) du lanceur Falcon Heavy et le placement en orbite géostationnaire. Les immenses panneaux solaires de ViaSat-3 s’étaient parfaitement déployés, et les ingénieurs de ViaSat et de Northrop Grumman (qui a conçu le réflecteur) n’attendaient plus que la mise en marche des antennes du satellites (au débit faramineux de 1 To/s !). Malheureusement, le bras dépliable de 25 mètres de long qui devait normalement déployer le réflecteur n’a pas fonctionné comme attendu. Et malgré les efforts des équipes au sol depuis plusieurs semaines, le satellite reste désespérément inutilisable.

ViaSat se serait résigné et envisagerait désormais de se faire rembourser par l’assurance une partie des frais de son énorme satellite. La pilule sera d’autant plus amère que l’assurance couvrirait uniquement jusqu’à 420 millions de dollars. Quant au déploiement prévu des trois satellites ViaSat-3, qui accusait déjà un lourd retard, gageons que ce gros pépin ne vas pas vraiment améliorer la situation générale…