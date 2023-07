Les Maîtres de l’Univers : Netflix abandonnerait le projet d’adaptation live-action (oui mais…)

Netflix arrête les frais. Après avoir tout de même produit les séries animées She-Ra et les Princesses au Pouvoir ainsi que Les Maîtres de l’univers : Révélation, la firme au N rouge aurait décidé de ne pas aller plus loin avec dans son projet d’adaptation live-action. Si l’on en croit les bonnes sources de Variety, c’est le coût très important du projet qui aurait poussé le champion du streaming à revoir ses priorités. Les frais de préproduction se monteraient en effet déjà à 30 millions de dollars, une somme qui serait pour une grande part composée du rachat des droits auprès de Sony (qui détenait le projet avant Netflix).

Un studio aura t-il le courage de financer l’adaptation qui viendra effacer la honte de l’adaptation de 1987 ?

Netflix évaluait alors le coût global de production à 200 millions de dollars, un montant bien trop élevé pour une série au succès incertain (on ne compte plus les adaptations live-action qui ont floppé chez Netflix). L’acteur principal avait pourtant été désigné (Kyle Allen), mais Netflix en restera là finalement. Nul doute aussi que la grève conjointe des scénaristes et des acteurs n’a pas arrangé l’affaire…

Malgré cet échec, Mattel, qui détient une grosse partie des droits sur Les Maitres de l’Univers, n’a pas abandonné l’idée d’une adaptation, d’autant que le succès critique et public du film Barbie incite sans doute le fabricant de jouets à capitaliser toujours plus sur ses « vieilles » franchises. Warner, Sony puis Netflix ont déjà jeté le gant, mais il reste encore du monde à convaincre (Amazon Prime Video, Apple TV+, Paramount, etc.).