Les Maitres de l’Univers : on connait le nom de l’acteur qui incarnera Musclor dans l’adaptation live-action de Netflix

Malgré des retours souvent déçus (pour ne pas dire catastrophés), Netflix s’entête à vouloir adapter les animés les plus cultes en films ou séries live-action. Le gigaflop de l’adaptation live-action de Cowboy Bebop ? Déjà oublié (la série n’aura même pas droit à une seconde saison). Cette fois donc, le sacrifié du jour est l’adaptation live-action des Maitres de l’Univers. La mini-série Les Maîtres de l’Univers : Révélations est sortie il y a peu sur la plateforme, et Netflix aurait déjà démarré un projet de film qui avait été annoncé au mois de février 2020.

Kylen Allen incarnera bientôt à l’écran un Musclor… plutôt jeune

On connait désormais le nom de l’acteur qui incarnera le costaud Musclor : c’est donc Kylen Allen (vu dans le West Side Story de Spielberg) qui réclamera la « Force toute puissannnnnte ». Les frères Aaron et Adam Nee sont en charge du scénario et de la réalisation de ce métrage dont on ne sait presque rien mis à part le nom de son acteur principal.

Pour rappel, Les Maitres de l’Univers a déjà été adapté au cinéma. C’était en 1987, une bouse signée Gary Goddard avec Dolph Lundgren dans le rôle de Musclor. Espérons que la version de Netflix ne le rejoigne pas au panthéon du nanard. Les Maitres de l’Univers, le film, n’a pas encore de date de sortie sur Netflix.