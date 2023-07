Galaxy Z Flip 5 et Fold 5 : Samsung promet des smartphones « plus minces et plus légers »

C’est le 26 juillet prochain que Samsung officialisera les Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5, ses deux nouveaux smartphones pliables. En attendant le rendez-vous, le constructeur fait un peu de teasing.

TM Roh, le président de la division mobile chez Samsung, confirme l’annonce prochaine de nouveaux smartphones pliables, ainsi que des tablettes et des montres connectées. Il sera question des Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9, Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic.

Le responsable déclare :

Nous avons relevé les normes en matière d’ergonomie des smartphones pliables. Une différence d’un millimètre dans l’épaisseur d’un appareil peut sembler anodine, mais chaque gramme et chaque millimètre d’un appareil pliable exige une percée technique. Cela exige un travail artisanal passionné. Lorsqu’il est bien fait, l’avantage pour les utilisateurs est énorme. C’est pourquoi nous avons innové pour rendre nos derniers appareils pliables plus minces et plus légers que nos générations précédentes.

Le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 devraient adopter un nouveau design de charnière qui permettra aux deux appareils d’éliminer l’écart présent sur les modèles précédentes et de réduire le poids. Le Galaxy Z Fold 5, par exemple, devrait être légèrement plus lourd que le Galaxy S23 Ultra.

En ce qui concerne les prochaines tablettes et montres connectées, TM Roh prévoit que les appareils fonctionneront « harmonieusement » en tant qu’expérience connectée.

La conférence de Samsung aura lieu à 13 heures (heure française) le 26 juillet, soit mercredi prochain.