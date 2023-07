Logitech rachète Loupedeck, qui propose le concurrent du Stream Deck d’Elgato

Logitech annonce l’acquisition de Loupedeck, une société finlandaise qui propose des consoles personnalisables pour les streameurs et autres créateurs de contenus. Il y a notamment un concurrent du Stream Deck d’Elgato. Le montant du rachat n’est pas dévoilé publiquement.

« Cette acquisition vient enrichir le portefeuille de produits de Logitech et accélère nos ambitions en matière de logiciels, qui visent à rendre les claviers, les souris et bien d’autres objets plus intelligents et contextuels », a déclaré Ujesh Desai, directeur général de Logitech G, dans un communiqué.

Après avoir lancé une console personnalisable en 2019 (le Loupedeck CT), l’entreprise a pivoté vers le streaming vidéo avec le Loupedeck Live et le Loupedeck Live S. Ceux-ci offrent une alternative au Stream Deck d’Elgato, utilisé par les créateurs de contenus pour ajouter des titres, des images dans une vidéo et plus encore. Loupedeck a également collaboré avec Razer sur son propre produit de création, le Stream Controller.

L’acquisition de Loupedeck permet d’offrir une « expérience haut de gamme » aux créateurs de contenus, y compris les joueurs, les streameurs et d’autres, indique Logitech. Dans le même temps, Logitech promet une utilisation plus « transparente » pour l’onboarding, les pré-réglages et le couplage des applications Streamlabs et des appareils Loupedeck. Pour sa part, Loupedeck a déclaré que l’adhésion à Logitech l’aiderait à élargir son public de manière « exponentielle ».

Il est vrai que Logitech a fait plusieurs rachats ces dernières années. Il y a eu Saitek en 2016, Astro en 2017, Blue Microphones en 2018 et Streamlabs en 2019. Voilà donc que Loupedeck s’ajoute à la liste.