ChatGPT dans le viseur de la FTC

Une de perdue dix de retrouvées dit l’adage… qui pourrait fort bien s’appliquer aux causes (perdues ?) que défend la FTC. Après avoir échoué à bloquer la fusion entre Microsoft et Activision Blizzard King, le régulateur américain revient à la charge avec cette fois un dossier bien plus de son calibre. Si l’on en croit en effet le Washington Post , la Federal Trade Commission a ouvert une enquête sur OpenAI, à qui l’on doit principalement le chatbot ultra populaire ChatGPT. Tout comme son homologue européen, la FTC s’inquiète de la façon dont les données personnelles sont utilisées par le célèbre modèle de langage.

Samuel Levine, directeur du Bureau de Protection des Consommateurs de la FTC, menace d’employer la manière forte : » Nous sommes prêts à utiliser tous les outils à notre disposition pour endiguer les pratiques délétères dans ce domaine ». En d’autres termes, s’il s’avère qu’OpenAI a dépassé la ligne rouge concernant la gestion des données personnelles, les retombées pourraient être sévères. Sans aller sans doute jusqu’à l’extrémité du blocage du chatbot, une « solution » que l’Italie n’a pourtant pas hésité à choisir (temporairement), la FTC pourrait infliger à OpenAI des amendes sévères et obligé la startup américaine à revoir sa façon de gérer les données personnelles de ses utilisateurs. Sachant que le business model d’OpenAI repose justement sur l’exploitation de ces données, on comprend que l’enjeu est de la plus haute importance.

N’étant pas des spécialistes en IA, les membres de la FTC demandent à OpenAI de leur faire une description aussi claire et exhaustive que possible du mode de fonctionnement de son ChatBot, et notamment du processus de collecte des données. La FTC veut aussi savoir comment s’entraine l’IA, et avec quelles données à sa disposition. Sam Altman, le CEO d’OpenAI assure évidemment qu’il collaborera du mieux que possible avec le régulateur « C’est très important pour nous que notre technologie soit sûre et aille dans le sens du consommateur, et nous sommes confiants dans le fait de respecter la loi ». Altman affirme en outre être » transparent sur les limites de notre technologie ».