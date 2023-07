La SEC craint que des Chatbots puissent créer une panique boursière

Lors d’un discours prononcé au National Press Club, le président de la SEC, Gary Gensler a fait part de ses inquiétudes quant à l’impact de l’IA générative sur les marchés financiers. Gensler a ainsi souligné que les progrès récents de l’IA générative pourraient amener les institutions à s’appuyer sur un sous-ensemble limité d’informations pour la prise finale de décision. Le patron de la SEC s’est aussi dit inquiet que la forte demande de données et de puissance de calcul des chatbots finisse par limiter la variété des modèles d’IA disponibles pour les entreprises.

Et ce n’est pas le plus grave : « L’IA peut accroître la fragilité financière car elle pourrait favoriser le regroupement d’acteurs individuels prenant des décisions similaires, ces derniers recevant le même signal d’un modèle de base ou d’un agrégateur de données » , a déclaré Gensler. De fait précise Gensler, si ces modèles fournissent des informations inexactes ou non pertinentes, les institutions financières seraient amenées à prendre des décisions erronées à grande échelle, ce qui pourrait conduire à une crise boursière similaire à la crise financière de 2008.