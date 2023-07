Activision Blizzard : Microsoft et la CMA négocient encore, mais le rachat sera bien finalisé

Dans la journée d’hier, des représentants juridiques de Microsoft, d‘Activision Blizzard et de la CMA se sont présentés devant le juge de la cour d’appel britannique (le CAT) pour repartir sur de nouvelles bases. L’appel en cours auprès de la CAT a donc été suspendu, et tout indique que le régulateur britannique est désormais dans de tout autres dispositions pour la validation du rachat. Microsoft pourrait signer à tout moment bien sûr, mais la firme de Redmond préfère visiblement un accord raisonnable avec la CMA, sans doute pour garder de bonnes relations avec le régulateur en vue de futures acquisitions.

Etant donné que les parties en présence se sont accordées à priori sur une nouvelle structure de rachat (au Royaume-Uni uniquement), l’ensemble de la procédure repart de la base : la CMA devra évaluer la proposition de Microsoft (même si elle en a plus ou moins déjà accepté les termes) avant de donner officiellement son accord, ce qui signifie que le ciel devrait être définitivement dégagé d’ici 4 à 5 semaines selon les experts juridiques. Malheureusement, cela signifie aussi que Microsoft ne conclura pas le rachat d’Activision Blizzard avant ce soir minuit, sachant que ce 18 juillet était initialement la date butoir. Là encore, ce n’est plus un soucis puisqu’Activision et Microsoft ont surmonté l’obstacle de la FTC et sont mutuellement d’accord pour conclure avec la CMA. La finalisation du rachat sera donc reportée de quelques semaines.

Enfin, le procès en appel initié par la FTC, et qui doit normalement démarrer au mois d’août, ne sera pas plus un obstacle puisque le verdict final de cette procédure est attendu pour la fin du mois de septembre, soit bien après que Microsoft ait déjà acté la fusion avec Activision Blizzard King. Un peu de patience donc…