Call of Duty : Sony a signé un deal de 10 ans, sans garanties sur les autres IPs d’Activision Blizzard

C’est ce qui arrive quand on ne signe pas au bon moment. Acculé suite au lourd revers de la FTC, Sony a donc signé hier un contrat de 10 ans afin de bénéficier de Call of Duty sur la plateforme PlayStation. Contacté par The Verge, Microsoft a précisé la durée du deal, qui est donc identique à ce que la firme de Redmond avait déjà proposé à Nintendo et à plusieurs plateformes de cloud gaming. Seul Call of Duty serait concerné par l’accord entre Sony et Microsoft, ce qui signifie que les autres franchises d’Activision Blizzard seront désormais des exclusivités Xbox/PC/Game Pass, hormis sans doute les jeux multijoueurs (Overwatch 2), et encore… World of Warcraft est uniquement disponible sur PC et Mac, et l’on voit mal Microsoft aller au delà d’une version Xbox Series à l’avenir… Diablo V, le prochain Tony Hawk ou bien encore des jeux Spyro ou Crach Bandicoot seront très probablement des exclusivités PC/Xbox/Game Pass.

Microsoft has confirmed to The Verge that Sony's 10-year Call of Duty deal is limited to CoD. Microsoft originally offered to keep "existing Activision console titles on Sony”, including future versions of current Activision games on PS till end of 2027 https://t.co/yq4GadNGAi pic.twitter.com/OtmbylAGv7 — Tom Warren (@tomwarren) July 16, 2023

Les documents diffusés lors de la joute judiciaire entre Microsoft et la FTC indiquent que Phil Spencer avait proposé à Jim Ryan un deal portant sur l’ensemble des franchises d’Activision Blizzard, et ce jusqu’en 2027. Plutôt que de négocier sur la durée de cette offre, et dans une réponse totalement surréaliste, Jim Ryan avait alors refusé la proposition et demandé à ce que toutes les franchises à venir (pas seulement celles existantes donc) soient incluses dans le deal, et à ce qu’y soient aussi rajoutées les franchises de Bethesda ! Cette fin de non recevoir en mode troll a aujourd’hui un coût : Sony doit désormais se contenter du minimum, et peut-être pire que le minimum. Le nouveau contrat remplace en effet le deal qui courait initialement jusqu’en 2025 entre Activision Blizzard et Sony, ce qui laisse entendre que le prochain Call of Duty pourrait bel et bien débarquer dans le Game Pass (après sans doute une petite période de latence post-lancement).