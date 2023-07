Huawei commercialiserait à nouveau des smartphones 5G équipés de puces réseau chinoises

Touché de plein fouet par l’embargo américain, Huawei n’est plus en mesure de proposer des smartphones équipés de la 5G, les puces réseau de Qualcomm lui étant interdites. Cette situation perdure depuis 4 ans et a tellement pénalisé le fabricant chinois que ce dernier est passé de la seconde place du secteur mobile au fin fond du top 10. Si l’on en croit Reuters, Huawei serait pourtant tout près de se relancer sur le marché de la 5G : les prochains smartphones de Huawei pourraient en effet embarquer des puces 5G conçues et fabriquées par le chinois SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

Le fabricant proposerait donc à la vente un smartphone 100% « made in China », ce qui permettrait de contourner l’embargo toujours en place, un embargo qui a même été durci depuis l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche. L’administration en place a même interdit à toute société non-américaine de commercer avec Huawei dès lors qu’elles se fournissaient elles-mêmes auprès de fournisseurs américains ! Huawei écoule moins de 40 millions de smartphones par an depuis l’embargo américain, et ce malgré le fait qu’hormis l’absence de puces 5G, les flagships du fabricant affichent des specs souvent impressionnantes. Le retour de la 5G suffira t-il à propulser Huawei dans le peloton de têt des fabricants mobiles ?