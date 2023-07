EA Sports FC 24 : un trailer de gameplay et une date de sortie

Le rouleau marketing d’Electronic Arts est de nouveau en marche. Après l’annonce du 10 juillet, EA Sports FC 24 se dévoile un peu plus avec cette fois un trailer de gameplay qui nous dévoile des phases de jeu… très proches de celles d’un Fifa. Après tout, on ne change pas une recette qui marche. Le moteur graphique Frostbite (utilisé pour la première fois sur la version Switch) semble avoir subi un vrai boost, avec notamment des effets de lumière encore plus réalistes. Reste encore quelques visages bizarrement modélisés, mais après tout, la plupart des joueurs n’y feront plus trop attention une fois dans le jeu. EA Sports FC 24 gagne aussi (par rapport à Fifa) deux nouvelles ligues féminines : la Liga F espagnole et la Frauen-Bundesliga (équivalent à la ligue 1 feminine).

EA précise que plus de 19 000 joueurs et plus de 100 stades ont été modélisés dans le jeu. EA Sports FC 24 bénéficiera aussi des accords conclus avec la Premier League anglaise et l’UEFA, ce qui permettra notamment de jouer avec l’équipe de Manchester City pour tenter de lui faire remporter une seconde ligue des Champions ;) La technologie HyperMotion a été encore améliorée et profite d’une base de données volumétriques de plus de 180 joueurs professionnels (masculins et féminins) de haut niveau. La nouvelle fonctionnalité PlayStyles propose en outre des mouvements spéciaux et uniques pour les joueurs stars (Haaland et Mbappé par exemple). Enfin, le crossplay sera disponible sur les versions PS5, Xbox Series X/S et PC. EA Sports FC 24 sera disponible le 29 septembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.