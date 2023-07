EA Sports FC 24 : le successeur de Fifa se dévoile dans un trailer

Fifa est mort (en tout cas chez EA)… vive EA Sports FC 24 ! Le successeur du plus célèbre des jeux de foot se dévoile enfin via un trailer… entièrement en cinématique ! Il est bien dommage de ne pas voir de gameplay, mais Electronic Arts nous promet un direct-live avec de véritables séquences de jeu dès ce jeudi 13 juillet. EA nous assure aussi que les joueurs seront aussi « bien » modélisés et représentés que dans le trailer et sur la jaquette du jeu, ce qui n’a pas manqué de déclencher un flot de critiques et de moqueries tant certains visages semblent totalement ratés (Zidane notamment, et le pauvre Vinicius a pris très cher…). Nul doute que ces détails devraient moins compter une fois la partie lancée, mais en 2023, ce niveau de rendu est tout de même très décevant d’autant qu’en face la franchise sportive 2K a passé depuis bien longtemps un véritable cap graphique.



On note aussi qu’Herling Haaland est la star ultime de ce premier EA Sports FC 24. L’attaquent de Manchester City est d’ailleurs sur la jaquette de la version standard du jeu, et au centre de l’image sur l’édition Ultime (après 56 buts et 10 passes décisives en saison régulière, c’est un peu normal…). Vivement le 13 juillet qu’on en sache plus sur le système de jeu… EA Sports FC 24 serait à priori disponible cette année sur toutes les plateformes du marché.