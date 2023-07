Le Space Launch System de la NASA engloutira des milliards de dollars en 2024

Le SLS n’est pas seulement un lanceur géant, c’est aussi un gouffre à dollars : les commissions des crédits de la Chambre et du Sénat américain viennent de recommander d’affecter près de 25 milliards de dollars à la NASA pour le prochain exercice fiscal, soit en 2024. Ce montant pharaonique est équivalent au financement que l’agence recevra en 2023. Le Congrès recommande en outre d’augmenter aussi la part de ce financement qui ira au programme Artemis et à la capsule Orion (celle qui transportera des astronautes en orbite autour de la Lune). Ces deux programmes recevront en 2024 7,9 milliards de dollars par projet de loi de la Chambre ou 7,74 milliards de dollars par projet de loi du Sénat, ce qui correspond tout de même à une augmentation de 440 millions de dollars par rapport à 2023.

En revanche, les commissions des crédits de la Chambre et du Sénat envisagent de réduire les sommes allouées aux missions scientifiques, qui bénéficieraient l’an prochain d’un budget de 7,38 milliards de dollars contre 7,79 milliards de dollars en 2023. Il devient clair qu’après une période de flottement, les Etats-Unis appuient de nouveau à fond sur le champignon budgétaire pour booster leur programme spatial. La concurrence chinoise dans le secteur et le retour des ambitions européennes explique sans doute ce comportement dépensier, et ce malgré les très nombreuses critiques qui ciblent justement le coût monumental du SLS. Le Space Launch System a déjà englouti 24 milliards de dollars depuis 2010.