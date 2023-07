Manette Access pour PS5 : Sony dévoile la date de sortie et le prix

Sony communique aujourd’hui la date de sortie et le prix de la manette Access pour la PlayStation 5. Il s’agit d’une manette pour l’accessibilité qui va permettre aux joueurs en situation de handicap de jouer plus confortablement et plus longtemps.

La manette Access permet de personnaliser l’agencement des touches grâce à différents capuchons de joystick ou de touches aux formes et designs variés. Les joueurs peuvent l’utiliser depuis n’importe quelle orientation à 360 degrés et y connecter des accessoires d’accessibilité tiers grâce à ses ports d’extension 3,5 mm standard.

Au niveau de la PlayStation 5, il est possible de configurer de nombreux paramètres pour la manette Access en fonction des besoins. Les joueurs peuvent assigner les touches pour créer jusqu’à 30 profils de commandes, régler les paramètres du joystick, activer ou désactiver des commandes ou même désactiver entièrement des touches pour empêcher toute pression accidentelle. De plus, ils ont la possibilité d’associer jusqu’à deux manettes Access et une manette sans fil DualSense pour les utiliser ensemble.

Les précommandes pour la manette Access de la PS5 seront ouvertes le 21 juillet à 10 heures. Ce sera en place aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en Autriche et au Portugal. Le prix sera de 89,99€, avec une commercialisation le 6 décembre (dans le monde, pas uniquement dans les pays cités auparavant).

Sony indique que les précommandes seront disponibles sur direct.playstation.com, ainsi que certains revendeurs.