CES 2023 : Sony dévoile des manettes PS5 qui améliorent l’accessibilité et prennent en compte le handicap

Enfin ! Très à la traine de Microsoft sur cet aspect du gaming, Sony a dévoilé lors du CES 2023 une nouvelle génération de manettes PS5… qui améliorent l’accessibilité et prennent en compte le handicap du joueur. Baptisées temporairement Project Leonardo, ces manettes sont dotées de très gros boutons disposés en cercle, et l’ensemble des composants sont interchangeables afin de permettre une adaptation optimale aux différents handicaps du joueur.

De fait, la manette aurait été pensée pour être ultra configurable à loisir, ce qui n’interdit pas de l’utiliser de pair avec une DualSense classique. On est ici assez loin du form factor du Xbox Adaptative Controller, et surtout, on regrette franchement que la vidéo de présentation ne montre AUCUN joueur avec handicap tenant dans ses mains cette nouvelle manette. Difficile donc de se faire une idée précise concernant la légitimité de ce design par rapport aux objectifs poursuivis (permettre aux joueurs avec handicaps de jouer sans trop de contraintes).

Pour un projet développé depuis des années (dixit Jim Ryan), cette absence de démo est tout de même assez dommage. Sony ne précise d’ailleurs aucune date de commercialisation et encore moins un prix, ce qui laisse un poil l’impression que l’annonce intervient peut-être un peu trop tôt dans le développement de l’accessoire et qu’il va se passer encore un peu de temps avant que la PlayStation ne devienne réellement une plateforme de jeu pour TOUS les profils de joueurs.