Prime Day 2023 : Amazon annonce un record de ventes sur une journée

Amazon vante le succès du Prime Day 2023, qui a eu lieu les 11 et 12 juillet, révélant un record de ventes sur une journée depuis la création de l’entreprise. Ce fut le cas le 11 juillet en l’occurrence.

Au cours de ces deux jours de l’événement qui a été l’occasion d’avoir de nombreuses réductions, les membres Amazon Prime ont acheté plus de 375 millions d’articles dans le monde entier. Le commerçant en ligne assure qu’ils ont économisé plus de 2,5 milliards de dollars sur des millions d’offres, « ce qui en fait le plus grand événement Prime Day de tous les temps ».

Amazon explique avoir proposé plus de promotions que par le passé, ce qui a naturellement aidé pour booster les ventes. Les catégories qui ont connu le plus de succès sont la maison, les vêtements et la beauté. En ce qui concerne les produits les plus vendus, on retrouve le Fire TV Stick, le baume à lèvre Lip Glowy Balm de Laneige, les AirPods d’Apple et un nettoyeur de tapis portable par Bissell.

D’autre part, Amazon assure que le Prime Day 2023 a été le plus important jamais réalisé par les vendeurs indépendants. Cette année, les petites entreprises Caraway, True Classic et TUSHY ont multiplié leurs ventes quotidiennes moyennes par plus de 18 au cours de la première journée par rapport aux mois précédents.

L’abonnement Amazon Prime permet d’avoir quelques avantages, comme la livraison offerte sous 24 heures pour de nombreux produits. Il y a aussi le service de streaming vidéo Prime Video, le streaming musical avec Amazon Music Prime et plus encore.