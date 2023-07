Google propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 4 d’Android 14. Elle débarque un peu moins d’un mois après la version 3.1 et un peu plus d’un mois après la bêta 3.

Sur son blog, Google indique :

Aujourd’hui, nous vous proposons la bêta 4 d’Android 14, poursuivant notre travail sur le polissage et les performances à mesure que nous nous rapprochons de la disponibilité générale d’Android 14. La bêta 4 est disponible pour la Pixel Tablet et le Pixel Fold, en plus du reste de la famille des Pixel prise en charge, afin que vous puissiez tester vos applications sur des appareils couvrant plusieurs facteurs de forme et expérimenter directement le travail que nous faisons pour améliorer l’expérience des appareils à grand écran et pliables.