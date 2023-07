Harcèlement en ligne : près d’1 français sur 4 concerné

Le harcèlement en ligne (ou cyberharcèlement) reste la plaie des réseaux sociaux. Ce délit grave touche désormais de nombreux internautes français si l’on en croit un sondage de l’ Observatoire Cetelem. Près d’un français sur deux (46%) craignent d’être victimes de harcèlement en ligne à l’avenir, une crainte qui suit de peu la peur de voir ses données personnelles piratées (49%). Chez les plus jeunes (15-24 ans), le harcèlement est même une préoccupation pour 50% des sondés, devant la vie privée (39%) ou les phénomènes d’addiction en ligne (36%).

Au delà de la peur d’être harcelé en ligne, 23% des personnes interrogées déclarent même avoir été directement victimes de harcèlement ! Près d’1 français sur 4 victime de ce fléau, c’est bien sûr énorme, et cela montre surtout qu’il reste encore beaucoup d’efforts et de régulations à mettre en place pour retrouver un internet un peu « respirable ». Les jeunes de 25 à 34 ans sont de loin la population la plus touchée (37%), ce qui explique sans doute que 90% des individus de cette tranche d’âge considèrent que le harcèlement en ligne est un problème extrêmement grave.