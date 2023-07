Yuji Naka, créateur de Sonic, condamné pour délit d’initié

Yuji Naka a connu des temps plus heureux. Le co-créateur de Sonic et de Phantasy Star Online, qui avait déjà affronté une dure désillusion après l’échec commercial et critique de Balan Wonderworld, vient d’écoper d’une très forte amende pour délit d’initié. Naka et son compère Taisuke Sazaki travaillaient chez Square Enix lorsqu’ils décidèrent de profiter d’informations confidentielles sur développement des jeux Dragon Quest Tact et Final Fantasy VII : The First Soldier pour miser sur des actions des studios Aiming et Ateam Entertainment. Le pari était ici que les actions allaient grimper suite à la publication de ces informations, augmentant mécaniquement la valeur du portefeuille boursier des deux employés.

Pour ces faits, Yuji Naka a écopé d’une peine de deux ans et demi de prison avec sursis assortie d’une très lourde amende de 1,1 millions d’euros (en conversion yen). La peine semble d’autant plus sévère que ce délit d’initié à fait gagner à Naka quelques milliers d’euros à peine. La peine est similaire pour Taisuke Sazaki. Yuji Naka parviendra t-il à rebondir avec un nouveau enfin à la hauteur de son talent ?