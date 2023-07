Twitter menace d’attaquer Meta en justice après le lancement de Threads

Elon Musk ne semble pas digérer l’énorme succès du lancement de Threads. Le concurrent de Twitter dépasse déjà les 30 millions d’utilisateurs 24 heures à peine après son lancement. Plutôt que de féliciter son concurrent, et sans trop de surprises, Elon Musk est monté au créneau pour accuser Threads de fraude : « Tout monopole sur les réseaux sociaux est désespérant. La concurrence c’est bien, la triche non” s’est exclamé le bouillant entrepreneur. Histoire de faire bonne mesure, l’ex-CEO de Twitter (mais toujours un élément essentiel de la firme à l’oiseau bleu) accuse Meta d’avoir débauché des dizaines de salariés de Twitter, récupérant dans la foulée des secrets commerciaux couverts par la propriété intellectuelle. Si l’on met de côté l’imprévisibilité de Musk, il est important de rappeler que la création même de Facebook repose bel et bien sur le vol d’une idée. Zuckerberg serait-il retourné à ses vieux démons ?

Suite à la réaction ulcérée d’Elon Musk, l’avocat de Twitter, Alec Spiro, a pris le relais, et cette fois la menace d’un procès est beaucoup plus nette : « Twitter a l’intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle et exige que Meta prenne des mesures immédiates pour cesser d’utiliser les secrets commerciaux de Twitter ou d’autres informations hautement confidentielles. Twitter se réserve tous les droits, y compris, mais sans s’y limiter, le droit de demander à la fois des recours civils et une injonction sans préavis pour empêcher toute conservation, divulgation ou utilisation de sa propriété intellectuelle par Meta“.

Réaction d’orgueil ou réelle stratégie judiciaire ? Nul ne le sait à l’heure actuelle, mais si Threads continue d’empiler les abonnés à ce rythme, nul doute que l’on devrait avoir droit à d’autres sorties de Musk et de ses avocats…