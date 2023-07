Dune : un troisième volet serait envisagé par Denis Villeneuve

La seconde partie de Dune arrive en salles le 1er novembre prochain, clôturant ainsi la vision de Denis Villeneuve sur l’oeuvre de Frank Herbert. Ça, c’était le narratif officiel du réalisateur et de Warner jusqu’à ce que le site Deadline jette un petit pavé dans la mare : le second volet se situerait en fait en plein milieu d’une saga de trois films, une information confirmée ensuite par le critique en chef de Deadline, Pete Hammond : « Denis dit que c’est le plan” déclare Hammond, laissant entendre que l’objectif de Denis Villeneuve est bien d’adapter un pan supplémentaire de l’oeuvre d’Herbert.

A priori, les 2 films Dune de Villeneuve couvrent la totalité de l’ouvrage Dune, ce qui signifie que le réalisateur canadien aurait dans l’idée d’adapter le second tome, Le Messie de Dune. La saga complète comprend 6 ouvrages, soit Dune, Le Messie de Dune, Les Enfants de Dune. L’Empereur-Dieu de Dune, Les Hérétiques de Dune et La Maison des Mères. Autant dire qu’il y a de quoi tirer sur la corde de la franchise s’il s’avérait que le second volet est un immense succès en salles (ce qui est loin d’être acquis).