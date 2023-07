Cet arbre imprimé en 3D est capable de photosynthèse !

Des ingénieurs de Corée du Sud ont mis au point un arbre imprimé en 3D qui participe activement à l’objectif de neutralité carbone. Mais me direz-vous, comment un faux-arbre pourrait faire aussi bien qu’un arbre naturel ? Les sociétés sud-coréennes EcoLogicStudio et Hyundai Motor Company ont conçu le Tree One, un arbre en impression 3D capable de photosynthèse ! Cet arbre est composé en grande partie de biopolymères dérivés d’algues, ce qui lui permet d’absorber le CO2 et de produire de l’oxygène, soit le principe même de la photosynthèse. Le Tree One fait partie d’un projet « carbone-neutre » baptisé Habitat One. Exposé à Séoul, Habitat One comprend le Tree One, un BioLab avec son mur-récolteur de biomasse, ainsi qu’un écran affichant des vidéos créées par une IA générative. A noter que le mur de biomasse est composé d’un mixe de nutriments biologiques et de polluants urbains ; tout se recycle en somme…

Un espace d’exposition permet aux visiteurs d’assister au processus de biopolymérisation, soit l’impression en 3D de produits biodégradables. C’est ce procédé très particulier qui permet de fabriquer le Tree One. Ce concept sera t-il un jour utilisé à grande échelle ? Si l’idée semble à priori intéressante concernant le recyclage des déchets urbains, le volume non négligeable d’appareils nécessaires à l’Habitat One (à minima un écran, un ordinateur, une imprimante 3D, etc.) ne plaide pas vraiment en faveur d’une empreinte carbone réellement neutre.