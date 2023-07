Pour son ultime lancement, Ariane 5 a placé deux satellites en orbite

Cette fois, il n’y a pas eu de report : Ariane 5 a effectué hier soir son ultime mission, qui consistait à placer en orbite le satellite allemand Heinrich-Hertz ainsi que le satellite militaire français de communication Syracuse-4B. La fusée européenne quitte donc la scène de l’industrie spatiale après 27 ans de bons et loyaux services et une fiabilité (presque) à toute épreuve. Pensez, sur les 21 dernières années, Ariane 5 n’a subit qu’un seul « demi-échec » en 2018 (les satellites ont bien été placés en orbite). Avant cela, les seuls ratés d’Ariane 5 sont ses deux premiers lancements (en 1996 et 1998) et en 2002 le lancement de la version Ariane 5 ECA.

Couteuse mais fiable, Ariane 5 aura honoré de superbes missions malgré la concurrence effrénée de l’américain SpaceX ces 10 dernières années : la fusée européenne aura placé en orbite plusieurs des plus importants satellites de communication (Intelsat, Eutelsat, JSAT, etc.), a permis de ravitailler la Station Spatiale Internationale, et on lui doit aussi le programme de satellites de géopositionnement Galileo. Ariane 5, c’est aussi l’envoi de plusieurs télescopes spatiaux de réputation internationale, comme le XMM-Newton en 1999 (toujours en service), Herschel (infrarouge) et Planck (fond diffus cosmologique) en 2009 (envoyés le même jour !) et bien sûr le surpuissant James Webb en 2021.

La très populaire mission Rosetta, c’est aussi et encore Ariane 5. La sonde chasseuse de comète (plus précisément de la comète 67p « Tchouri ») a été envoyée dans l’espace en 2004. La dernière grande mission spatiale d’Ariane 5 est toute récente : au mois d’avril dernier, Ariane 5 a envoyé dans l’espace JUICE, une sonde spatiale conçue par l’ESA pour aller explorer Jupiter et ses lunes gelées. Ariane 6 aura t-elle un aussi beau palmarès ? Encore faudrait-il que la fusée décolle un jour…