Persona 5 Tactica fait les présentations d’usage (personnages, ennemis, système de combat, etc.)

Belle surprise du Xbox Games Showcase, Persona 5 Tactica est la nouvelle déclinaison « RPG tactique » de la célèbre franchise. Jusqu’ici, le studio Atlus nous avait seulement gratifié d’un trailer, mais une nouvelle vidéo nous présente cette fois dans le détail les personnages ainsi qu’une partie du système de combat. On constate aussi que les affrontements sont parsemés de minis séquences cinématiques, des séquences qui sont parfois intégrées pour mieux marquer certains coups séociaux oar exemple (le procédé n’est pas nouveau mais toujours aussi spectaculaire). Le nouveau design des personnages façon « kawai », le look des Légionnaires, ces ennemis militaires aux costumes napoléoniens, les motifs de dépaysement sont légion par rapport au Persona 5 initial, dont on peine parfois à reconnaitre l’inspiration.

Les personnages principaux sont passés en revue : Joker et sa longue portée (et son coup spécial dévastateur Phantom Judge), Morgana et sa compétence Winds of Time, ou bien encore Erina et sa capacité à cibler plusieurs ennemis à la fois et à les atomiser avec son coup spécial Flag of Freedom. Original, cette compétence guérit en même temps les combattants alliés ! La fin de la vidéo fournit quelques précisions supplémentaires sur les possibilités de customisation de nos héros. Persona 5 Tactica sortira le 17 novembre 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, PC ainsi que dans le Game Pass (en day one donc).