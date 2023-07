Activision Blizzard : le rachat par Microsoft approuvé sans conditions par l’Afrique du Sud

A quelques heures sans doute de la décision finale de la juge Jacqueline Scott, le rachat d‘Activision Blizzard King par Microsoft a été accepté sans conditions par l’Afrique du Sud. La Competition Commission, soit le régulateur de la concurrence du pays, a validé le rachat sans émettre la moindre condition. Après l’Arabie Saoudite, le Brésil, le Chili, la Serbie, la Chine, le Japon, et récemment l’Europe, c’est donc au tour de l’Afrique du Sud de donner son feu vert au rachat.

La décision du régulateur sud africain ne pèse cependant pas très lourd face à deux échéances bien plus sensibles pour Microsoft. D’ici quelques heures en effet, la juge Jacqueline Scott décidera si oui ou non la FTC a le droit de bloquer le rachat (ce qui signifierait la fin du deal, Microsoft ayant déjà précisé qu’il n’irait pas plus loin en ce cas) tandis que la CTA britannique devrait trancher d’ici quelques semaines concernant la tentative de blocage de la CMA (le régulateur britannique). Les analystes estiment qu’en cas de victoire face à la FTC, Microsoft n’attendrait pas l’avis de la CTA et conclurait la vente avec Activision Blizzard avant la date butoir du 12 juillet.