Netflix reste flou sur la suppression (ou non) de l’abonnement Essentiel en France

Netflix va-t-il supprimer en France son abonnement Essentiel, à savoir celui qui coûte le moins cher sans publicité, comme c’est le cas au Canada ? La plateforme reste un peu floue sur le sujet.

« Il y a toujours eu une adaptation de l’offre en fonction du marché », a indiqué Netflix au Parisien. « Les changements qui concernent un pays ne préfigurent pas forcément un changement pour tout le monde », ajoute le service de streaming, qui cite par exemple la disponibilité d’une offre gratuite au Kenya qui n’existe pas dans les autres pays.

Mais comme nous pouvons le faire, Netflix laisse planer le doute quant à la suppression ou non de l’abonnement Essentiel en France. Celui-ci coûte 8,99€/mois et permet un usage sur un appareil à la fois, en haute définition (720p). Cette offre pourrait donc disparaître.

L’offre la moins chère est celle à 5,99€/mois qui a pour nom Essentiel avec pub. On retrouve un usage sur deux écrans et du 1080p (contre un écran et du 720p au lancement). Il y a ensuite l’abonnement Standard à 13,49€/mois qui propose la même chose, mais sans publicité. Et enfin l’abonnement Premium pour un usage sur quatre écrans à la fois et la disponibilité des contenus en 4K HDR/Dolby Vision (lorsque c’est disponible), pour un prix de 17,99€/mois.

À voir donc ce que Netflix nous mijote pour la France. Mais il n’est pas impossible que l’abonnement Essentiel saute un jour ou l’autre.