Futurama : un trailer et une date pour le retour de la série animée culte

Futurama, ou le retour de l’animé culte. La célèbre série de comédie et de S.F revient sur les écrans 10 ans après la diffusion de sa dixième saison ! Annoncée l’an dernier, la saison 11 se dévoile enfin via un trailer forcément complètement azimuté. Fry, Bender, Leela, Zoidberg et les autres seront tous de retour le 24 juillet prochain sur Disney+ et Hulu (qui n’est pas disponible en France). A noter que les voix américaines de la série seront assurées par les doubleurs de la série d’origine, soit John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Phil LaMarr et David Herman.



Ce retour de Futurama est aussi un « au revoir » sans doute définitif : il n’y a pas de 14ème saison prévue pour l’instant. Les nouveaux venus ne seront pas largués puisque la saison devrait pouvoir être regardée même si l’on a pas vu les 10 saisons précédentes. La 11èe saison abordera « la relation de Fry et Leela, le contenu de la litière de Nibbler, le passé mystérieux du méchant Robot Santa, ainsi que l’endroit où se trouvent les têtards de Kif et Amy. » Voilà qui promet !