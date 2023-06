Amazon ferme aujourd’hui sa boutique Kindle en Chine

Ce 30 juin, Amazon a fermé sa boutique Kindle en Chine avec les livres électroniques, mettant un point final à sa tentative de s’imposer sur ce marché très disputé. La fermeture n’est pas une surprise, elle avait été annoncée pour la première fois il y a un an.

Ces dernières années, Amazon n’avait déjà pas été en mesure de rivaliser sur le secteur plus global du commerce en ligne face à des rivaux locaux bien plus implantés, comme Alibaba et JD.com. Il avait ainsi mis fin en 2019 à sa plateforme de vente en ligne.

L’an dernier, Amazon avait annoncé la fermeture de la boutique Kindle pour le 30 juin 2023, sans pour autant donner une raison précise. Depuis aujourd’hui, les utilisateurs en Chine ne peuvent ainsi plus télécharger de nouveaux livres depuis la plateforme. Mais il leur reste un an pour télécharger ceux qu’ils ont déjà achetés.

« Nous restons engagés envers nos clients en Chine. En tant qu’entreprise mondiale, nous évaluons périodiquement nos offres et procédons à des ajustements, quel que soit l’endroit où nous opérons », avait déclaré l’an dernier un porte-parole d’Amazon. « Avec notre portefeuille d’activités en Chine, nous continuerons à innover et à investir là où nous pouvons apporter de la valeur à nos clients », a-t-il ajouté.

Des millions de liseuses Kindle ont été vendues en Chine depuis leur entrée sur le marché local en 2013, selon le journal China Daily.