Amazon va stopper la vente de liseuses Kindle et sa boutique d’eBooks en Chine

Amazon a décidé de ne plus fournir ses liseuses Kindle aux revendeurs en Chine, et ce dès aujourd’hui. Aussi, le groupe va fermer le 30 juin 2023 son Kindle Store, qui permet d’acheter des eBooks pour la liseuse.

La Chine dit au revoir au Kindle d’Amazon

La vente de livres électroniques ne sera plus possible chez Amazon à compter du 30 juin 2023, mais la société précise que les utilisateurs chinois auront jusqu’au 30 juin 2024 pour télécharger les eBooks déjà achetés.

« Nous restons engagés envers nos clients en Chine. En tant qu’entreprise mondiale, nous évaluons périodiquement nos offres et procédons à des ajustements, quel que soit l’endroit où nous opérons », a déclaré un porte-parole d’Amazon à Reuters. « Avec notre portefeuille d’activités en Chine, nous continuerons à innover et à investir là où nous pouvons apporter de la valeur à nos clients », a-t-il ajouté.

Amazon a indiqué que ses autres activités en Chine se poursuivraient (notamment le commerce électronique transfrontalier et le service de cloud), précisant que la fermeture de l’activité pour le Kindle n’était pas liée à une pression gouvernementale ou à la censure.

La Chine est devenue le plus grand marché mondial de Kindle en 2017 et représentait plus de 40% du volume des ventes mondiales de lecteurs de l’entreprise.

D’autres géants numériques, dont LinkedIn de Microsoft, Yahoo et Airbnb ont réduit leurs services en Chine ou se sont retirés ces derniers mois, en raison des contrôles de contenu et des nouvelles législations.