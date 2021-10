Microsoft va fermer LinkedIn en Chine, au vu des règles locales

Microsoft, qui détient LinkedIn après l’avoir racheté en 2016 pour 26,2 milliards de dollars, annonce qu’il va fermer le réseau social professionnel en Chine. Le groupe évoque « un environnement opérationnel nettement plus difficile et des exigences de conformité accrues » de la part du gouvernement local.

Fermeture prochaine de LinkedIn en Chine

LinkedIn a vu le jour en Chine en février 2014 avec une version entièrement traduite pour attirer un maximum d’internautes. Microsoft explique que de nombreux Chinois ont été en mesure de trouver un emploi grâce à sa plateforme. Mais les règles du gouvernement sont jugées trop strictes en ce qui concerne la liberté d’expression, d’où les changements.

« Si nous avons réussi à aider les membres chinois à trouver des emplois et des opportunités économiques, nous n’avons pas rencontré le même succès dans les aspects plus sociaux du partage et de l’information », détaille Microsoft. Entre ça et les règles du gouvernement chinois, « nous avons pris la décision de mettre fin à la version localisée actuelle de LinkedIn (…) plus tard cette année ». Il n’y a pas une date précise pour l’instant.

LinkedIn était à ce jour le dernier grand réseau social américain à être encore disponible en Chine. Facebook et Twitter sont bloqués sur place. Voilà qu’il va rejoindre ces deux-là, mais ce n’est pas un blocage à proprement parler dans le cas présent.

Microsoft a toutefois un plan B. Le groupe va lancer cette année une application qui a pour nom InJobs. Elle se consacrera exclusivement aux emplois et n’inclura aucun élément social. Les utilisateurs ne pourront pas partager des articles ou des messages.