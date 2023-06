A l’avenir, Windows pourrait être accessible (uniquement ?) via le cloud

Décidément, le procès opposant la FTC à Xbox est riche d’enseignements sur les stratégies de Sony, mais aussi (et surtout) de Microsoft. Satya Nadella, le CEO de Microsoft, est intervenu hier à la barre, et ce fut une nouvelle fois l’occasion d’en découvrir un peu plus sur les objectifs de la firme de Redmond concernant les servcies de cloud. On a ainsi appris grâce à la publication de documents internes que Microsoft projette rien moins que de basculer à terme Windows dans le cloud ! Microsoft se servirait de « Windows 365 pour activer un système d’exploitation Windows complet diffusé en continu depuis le cloud vers n’importe quel appareil“.

Sachant que tout le monde ne dispose pas d’un accès à très haut débit, il ne fait guère de doutes que Microsoft proposera toujours une version locale de Windows, mais ce projet de bascule prouve que Redmond compte faire du cloud l’axe principal de sa stratégie, aussi bien dans les services pros que dans le secteur du jeu vidéo (via le Game Pass Ultimate). D’autres documents indiquent en outre qu’au delà de la collaboration habituelle avec Intel et AMD, Microsoft serait fortement intéressé par la conception de ses propres puces sous ARM, principalement pour ses serveurs.