Le patron de Microsoft veut arrêter les exclusivités Xbox, mais accuse Sony

Au cours du procès entre Microsoft et la FTC pour le rachat d’Activision, Satya Nadella, le patron de Microsoft, a indiqué qu’il aimerait mettre un terme aux exclusivités sur Xbox. Mais il ne peut pas le faire à cause de Sony, selon ses dires.

Satya Nadella a déclaré :

Si cela ne tenait qu’à moi, j’adorerais me débarrasser de toutes les exclusivités sur les consoles, mais ce n’est pas à moi de le définir, surtout en tant qu’acteur à faible part du marché des consoles. L’acteur dominant [Sony] a défini la concurrence sur le marché à l’aide d’exclusivités, c’est donc le monde dans lequel nous vivons. Je n’ai aucun amour pour ce monde.

Dans le même temps, le patron de Microsoft sait pertinemment que les exclusivités sont un argument de taille pour pousser à l’achat. Les fans d’un jeu comme Halo vont choisir une Xbox parce que le titre n’est pas disponible sur PlayStation ni sur Nintendo Switch. À l’inverse, un fan de The Last of Us ou Spider-Man va plutôt se tourner vers une PlayStation parce que ces jeux ne sont pas proposés sur les consoles concurrentes.

Sa déclaration intervient 24 heures après celle de Jim Ryan, le boss de PlayStation. Ce dernier a reconnu que les exclusivités Xbox comme Starfield n’étaient pas anticoncurrentielles à ses yeux.