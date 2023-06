PlayStation Plus juillet 2023 : les jeux PS4 et PS5 offerts

La liste des jeux PS4 et PS5 offerts avec le PlayStation Plus en juillet 2023 est dévoilée par Sony. Les jeux ne sont pas une surprise, ils avaient déjà été annoncés via une fuite.

Les jeux du PlayStation Plus en juillet 2023

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus en juillet 2023 est Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4/PS5). Black Ops Cold War lance les fans dans les tréfonds de la bataille géopolitique volatile de la Guerre Froide au début des années 80. Faites face à des personnages historiques et à de dures réalités tandis que vous vous battez tout autour du globe dans des lieux remarquables tels que Berlin Est, le Vietnam, la Turquie, les bâtiments du KGB Soviétique et plus encore. Dans la peau d’un opérateur d’élite, suivez la trace d’un sombre intervenant dans une mission visant à déstabiliser l’équilibre global des puissances et changer le cours de l’histoire.

En deuxième jeu, il y a Alan Wake Remastered (PS4/PS5). Retournez dans la mystérieuse ville de Bright Falls dans ce remaster du jeu d’action cinématique encensé par la critique de Remedy Entertainment (Control, Max Payne), avec des visuels refaits et de nouvelles fonctionnalités. L’auteur troublé Alan Wake s’embarque dans une recherche désespérée pour retrouver sa femme disparue, Alice. Après la disparition mystérieuse de cette dernière de la ville de Bright Falls, une ville du Pacific Northwest, Alan découvre les pages d’une histoire d’horreur qu’il aurait supposément écrite, mais dont il ne se souvient pas.

Enfin, le troisième jeu est Endling – Extinction is Forever (PS4/PS5). Faites l’expérience d’un monde ravagé par l’humanité à travers les yeux des derniers renards sur Terre dans cette aventure éco-conscienceuse. Découvrez la force destructrice de la race humaine tandis que cette dernière corrompt, pollue, et exploite les ressources les plus importantes et précieuses de l’environnement naturel, jour après jour.

Les jeux seront disponibles dès le 4 juillet.