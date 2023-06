Après le jeu, Among Us va devenir une série

On connaît déjà le jeu Among Us développé InnerSloth, il y aura maintenant la série TV. CBS Studios planche actuellement sur une série animée, dont la date de sortie n’est pas encore dévoilée, fait savoir Variety.

La série s’appuiera sur le principe du jeu : un meurtrier, l’Imposteur, sabote le navire, poignarde les membres de l’équipage et sème généralement le chaos. Qui sera l’Imposteur ? Nous le découvrirons peut-être à la fin de la saison.

Le studio Innersloth est impliqué dans le projet de série Among Us. Le projet est géré par Owen Dennis, qui a travaillé sur Regular Show en tant que scénariste et artiste de storyboard avant de créer Infinity Train, une série de Cartoon Network sur un train sans fin rempli de mondes impossibles. Titmouse, le studio à l’origine de Big Mouth et Star Trek : Lower Decks, s’occupe de l’animation.

Étant donné que c’est CBS Studios qui a commandé la série, il est difficile de savoir qui sera le diffuseur en France. À voir déjà si elle trouvera un diffuseur chez nous…

Among Us est loin d’être le seul jeu à explorer les adaptations dans d’autres médias. On peut citer la série The Last Of Us au début de 2023. Cette tendance constante témoigne de l’influence considérable des jeux sur la culture populaire, qu’Hollywood ne peut apparemment plus ignorer.