L’intelligence artificielle au secours des hommes infertiles

L’intelligence artificielle ne sert pas seulement à alimenter les discussions sur le futur (forcément) dystopique de l’humanité. Les chercheurs de l’University of Technology Sydney (UTS) ont trouvé une autre utilité à l’IA, une utilité pour le moins originale puisqu’il s’agit d’aider des hommes infertiles à retrouver leur capacité à devenir pères. Le traitement des hommes atteints d’azoospermie (c’est le terme scientifique) – qui jusqu’ici consistait à extraire manuellement des testicules du patient des spermatozoïdes mobiles afin que ces derniers fécondent des ovules – bénéficie désormais du support de SpermSearch, un logiciel d’IA.

Entrainé via machine learning avec une base de données de milliers d’images de spermatozoïdes, SpermSearch peut très rapidement détecter un spermatozoïde bien mobile au milieu d’un bain de cellules diverses. Le logiciel effectue en fait le même travail de sélection que l’embryologiste, mais infiniment plus rapidement, un gain de temps qui se compte ici en heures. Sept hommes âgés de 36 à 55 ans, tous atteints d’d’azoospermie, ont participé à l’étude menée par les chercheurs de l’Université de Technologie de Sidney, et les résultats sont spectaculaires : non seulement SpermSearch s’est montré beaucoup plus rapide que l’embryologiste (1000 fois plus rapide pour être précis), mais son efficacité globale était elle aussi un peu supérieure à celles du professionnel de santé. Au final, l’IA est parvenue à identifier 611 spermatozoïdes mobiles, contre 560 pour l’embryologiste.

Il reste encore à effectuer des essais cliniques sur un plus grand nombre de patients, mais la preuve semble déjà faite que l’IA peut être d’une aide précieuse dans la lutte contre l’infertilité masculine.