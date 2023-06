Sélection vacances : nos indispensables pour un été technologique réussi

C’est l’été, et avec lui ses envies de vacances ou de mises au vert. Si cette période de l’année reste un bon prétexte pour décrocher des écrans et renouer le contact avec un environnement naturel, ce n’est pas pour autant que l’on partira les mains dans les poches ; car la technologie peut aussi servir à accompagner ces moments de détente si spéciaux. Là, tout de suite, on vous conseille quelques produits qui nous semblent particulièrement adaptés à cette saison pleine d’un soleil brûlant. Et ne soyez pas trop inquiet, nous n’avons pas choisi des appareils ou produits hors de prix.

Powerbank Anker 521 : une powerbank, c’est déjà un classique des trucs à emporter en vadrouille. Nous vous conseillons ce modèle d’Anker, qui est un générateur électrique portable 256Wh (Batterie LiFePo4 à la durée de vie extra longue), équipé de 5 Ports dont 2 ports CA, 2 ports USB-A, 1 USB-C 60W et une prise de voiture, et qui intègre une bandeau LED largement suffisant pour éclairer quelques mètres carrés autour du véhicule (ou dans la tente, ou sur la plage, etc.). Vous pourrez ainsi recharger sans peine votre smartphone ou votre MacBook Air, même au fin fond de la campagne bretonne !

Le Powerbank Anker 521 est proposé sur Amazon au prix de 369,99 euros.

Sac à dos MS Life avec port USB : généralement, les sacs à dos avec port de charge intégré ne sont pas d’une élégance folle, et inversement, les jolis sac à dos sont rarement équipés pour la tech. Le MS Life est non seulement très joli, dispose non seulement d’un port de charge USB et d’une « ceinture » pour s’attacher facilement à la poignée télescopique d’une valise à roulettes mais il dispose en sus de tout l’espace nécessaire pour y loger un ordinateur portable jusqu’à 15 pouces et pour y rajouter encore quelques documents ou autres bidules. Et pour ne rien gâcher, ce sac à dos est aussi étanche et intègre un système antivol.

Le plus beau dans tout ça est que le MS Life ne coûte que 30 euros sur Amazon.

Barbecue solaire Fikujap : grâce à son système de chauffage par aspirateur et tubes de collecteur solaire, la température dans ce barbecue solaire peut atteindre 120-330 degrés Celsius. L’appareil est portable (il est même livré avec une sacoche), ne pèse qu’1,5 kilo, et sa touche écolo ne gâche rien.

Le barbecue solaire Fikujap est disponible sur Amazon au prix de 185,99 euros.

Pistolet à Eau Électrique et au look futuriste : fabriqué en plastique ABS, ce pistolet à eau électrique est le gadget idéal pour la piscine ou la plage. Sa capacité de 1000 ml assurer une réserve de 200 tirs en continu, et ce avec une portée de 15 mètres. Voilà qui promet de belles batailles de t-shirts mouillés (pour ceux qui auront encore un t-shirt). Pour recharger l’engin, rien de plus facile puisqu’il suffit de pointer l’extrémité du pistolet dans l’eau et d’appuyer sur la gâchette afin d’entamer le remplissage du réservoir.

Ce très joli pistolet à eau destiné à tous les âges est disponible sur Amazon au prix de 61,99 euros.

Enceinte Bluetooth Portable W-King (50 watts) : avec sa puce Bluetooth 5.0 (portée 30 mètres), sa puce DSP intégrée, et sa sortie son « super stéréo » de 100W, l’enceinte connectée W-King a des arguments à faire valoir, y compris sans doute pour animer une petite soirée fiesta autour d’un feu de camp. L’énorme batterie intégrée de 10400mAh assure jusqu’à 40 heures d’autonomie et l’on n’oubliera pas la certification IPX6 résistance aux éclaboussures) ainsi que les deux Égaliseurs.

L’enceinte Bluetooth Portable W-King est disponible sur Amazon au prix de 89,99 euros (-10% en ce moment).