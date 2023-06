The Flash s’effondre au box-office et réalise la pire performance pour un film du DCEU

Ereinté par la critique, et désormais boudé par le public, The Flash marque la première grosse désillusion de Warner/DC depuis que James Gunn a pris les commandes du DCU. Le film d’Andy Muschietti (à qui l’on doit pourtant les très bons CA), s’est littéralement effondré lors de son second week-end d’exploitation, perdant pas moins de 72,5 % de ses recettes du premier week-end, ce qui est un record (dans le pire) pour le DCEU. Même le nanardesque The Suicide Squad (-71,5 %) n’avait pas subi un tel gadin lors de son second week-end d’exploitation tandis que l’unique film de super-héros à faire pire est le très oubliable Morbius.

Depuis sa sortie, The Flash a engrangé à peine 15,2 millions de dollars de recettes sur le week-end du 23 au 25 juin, ce qui lui permet péniblement de dépasser la barre des 200 millions de dollars. Histoire d’enfoncer le clou, c’est un autre personnage Marvel qui damne le pion à The Flash : Spider-Man : Across the Spider-Verse a réalisé 19,3 millions de dollars sur le week-end, alors que le film de Sony Pictures est en salles depuis déjà quelques mois… Après les échecs de Black Adam et de Shazam !, la séquence frôle le catastrophique du côté du DCEU. James Gunn est-il vraiment l’homme de la situation ? Il ne reste plus qu’à espérer que Superman : Legacy réalise un véritable carton, tout comme le prochain Aquaman(dont le premier volet avait passé la barre du milliard de dollars).