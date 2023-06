Grace au Deepfake, Coluche ressuscite dans une émission de télé française

La télévision française n’est pas (encore) morte face aux chaines de streaming, et parfois même, elle peut en remontrer aux géants américains. L’animateur Thierry Ardisson nous le prouve avec son nouveau concept d’émission, l’Hôtel du Temps, qui fait revivre des personnalités disparues grâce aux technologies logicielles du deepfake et de l’intelligence artificielle. La première émission était consacrée à la chanteuse Dalida (ce qui parlera surtout aux plus anciens de nos lecteurs), et la seconde mettra en scène le comique et comédien Coluche, devenu dans les années 80 une icone française ainsi que l’incarnation de la contestation du pouvoir (ce dernier s’était présenté à l’élection présidentielle en paradant avec une plume dans les fesses). On doit aussi à Coluche Les Restos du Coeur, une organisation prévue pour être temporaire et qui finalement continue encore aujourd’hui de servir des repas aux miséreux (en 2023, le taux de pauvreté est de 15% en France).



Le trailer d’Hôtel du Temps est absolument bluffant, et nous dévoile un deepfake largement plus réussi que ce que l’on a pu voir dans nombre de gros blockbusters américains récents. L’émission Hôtel du Temps consacrée à Coluche sera diffusée sur France 3 le vendredi 30 juin à 21h.