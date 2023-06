Super Mario RPG annoncé sur Switch, un remake du jeu SNES

À l’occasion de son Nintendo Direct, Nintendo a annoncé Super Mario RPG sur Switch. Il s’agit d’un remake de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars qui avait vu le jour sur Super Nintendo en 1996.

Super Mario RPG : Legend of the Seven Stars était une collaboration entre Nintendo et Square (aujourd’hui Square Enix), spécialiste des jeux de rôle, qui a été lancé sur la Super Nintendo. Il proposait des combats au tour par tour, une caméra isométrique et des graphismes en 3D qui se distinguaient vraiment des autres jeux Mario de l’époque.

Sur Switch, Super Mario RPG a été revu avec de nouveaux graphismes. Rejoignez Mario, Bowser, la princesse Peach et les personnages originaux Mallow et Geno dans un jeu de rôle plein de rebondissements et de trésors. Mario doit faire équipe avec ses alliés pour affronter une force menaçante connue sous le nom de Smithy Gang afin de récupérer sept étoiles et de réparer la route des étoiles. Que vous ayez joué au jeu original ou que vous n’ayez pas encore fait le voyage, vous pouvez vous plonger dans cette version du tout premier RPG de la saga Super Mario.

Super Mario RPG sera disponible sur Nintendo Switch le 17 novembre 2023. Il est possible de précommander le jeu dès aujourd’hui.