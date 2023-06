Pas de Grammys (ou presque) pour les IA musicales

Véritable institution dans le secteur musical, les Grammy Awards n’échappent pas à la vague des IA génératrices. La Recording Academy, qui gère la célèbre cérémonie de récompense, a revu ses règles d’éligibilité, et les IA ne sortent pas gagnantes de cette grosse mise à jour : désormais, seuls les artistes de chair et de sang pourront concourir dans les différentes catégories tandis qu’ « une œuvre qui ne contient pas d’auteur humain n’est éligible dans aucune catégorie ».

Cette formulation laisse entendre que seules les oeuvres à 100% composées par l’IA seront inéligibles aux Grammys, ce qui est bien le cas : les créations musicales produites en partie avec des IA génératives pourront bel et bien être récompensées, mais attention tout de même, car « La contribution de l’auteur humain dans l’œuvre soumise pour approbation doit être significative et plus que minime ». En d’autres termes, les artistes fainéants, qui comptaient faire bosser l’IA à leur place avant de rajouter trois accords, en seront pour leur frais…

Ces « précisions » interviennent dans la foulée de la publication de nombreux morceaux d’IA reprenant la voix des interprètes originaux. Ainsi, de faux morceaux de Drake, Rihanna, The Weeknd ou bien encore Eminem ont essaimé sur la toile, et le buzz généré par ces diffusions laisse comprendre que la menace « IA » est bien réelle pour les artistes. Enfin, il est bon de rappeler que la Recording Academy fait partie des signataires de la fameuse lettre ouverte demandant au secteur de l’IA de faire une longue pause, le temps que la société puisse se préparer au choc.