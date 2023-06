Europe : d’ici 2027 tous les smartphones devront être équipés d’une batterie amovible

C’est un peu passé sous le boisseau, et pourtant… Ce jeudi 14 juin, les parlementaires européens ont voté à la quasi unanimité un projet de loi qui obligera bientôt les fabricants de smartphones à proposer des appareils dotés d’une batterie amovible (et simple à retirer) ! Dès 2027 donc, tout nouveau smartphone qui sera commercialisé sur le sol européen devra disposer d’une batterie amovible, une obligation qui concerne finalement aujourd’hui la quasi totalité des fabricants.

Le démontage d’une batterie de OnePlus 6

Ce projet de loi vise à lutter contre l’obsolescence programmée, sans compter que le changement de batterie chez un réparateur (souvent agréé) coûte assez cher alors qu’il s’agit pourtant d’un acte de maintenance parfaitement basique. Considérant ces coûts élevés, de nombreux utilisateurs préfèrent souvent attendre que leur appareil tombe en rade de batterie… pour changer carrément de mobile.

Ce gaspillage d’électronique n’est pas une bonne nouvelle pour la planète même s’il faut noter que depuis quelques années, les mobiles reconditionnés sont de plus en plus populaires. Le projet de loi européen ne s’arrête pas aux batteries amovibles : dès 2031, les fabricants de mobile devront considérablement améliorer le taux de recyclage des accumulateurs des batteries, soit 80% du lithium et 95% des métaux en provenance du recyclage. Si Apple est l’un des rares fabricants à être déjà largement passé au recyclage, cette nouvelle contrainte va nécessiter de lourds investissements chez un grand nombre de sociétés…