Vivo X90s : nouveau record de bench sur AnTuTu pour un smartphone Android

Le Vivo X90s, quatrième modèle de la gamme X90, est bien parti pour être le champion absolu des performances face à ses concurrents sous Android, et cela sans même disposer d’une puce Snapdragon de Qualcomm. Le Vivo X90s embarque en effet un processeur Dimensity 9200+ de MediaTek. Ce SoC à huit cœurs est doté d’un coeur principal X3 cadencé à 3,35 GHz accompagné par trois cœurs « performance » à 3 GHz. Les 10% de boost CPU en plus par rapport au Dimensity 9200 ainsi que les +17% de boost en perfs GPU permettent au X90s d’atteindre le score mirifique de 1.657.772 points AnTuTu (pour rappel, ce score ne peut être comparé aux résultats AnTuTu des puces Ax d’Apple, les benchmarks étant différenciés sur les deux plateformes iOS et Android).

Ces 1,6 millions de points se répartissent en 435.656 points pour le CPU, 605.932 points pour le GPU, 314.297 points pour la mémoire et 301.887 points pour l’interface utilisateur (UX). Le Snapdragon 8 Gen 2 est donc largement dépassé, tout comme l’iQOO Neo8 Pro, qui était jusqu’ici le mobile Android le plus performant avec 1,35 million de points AnTuTu. Outre son processeur Dimensity 9200+, le X90s profite aussi à plein de ses 12 Go de RAM LPDDR5X, une RAM rapide qui joue aussi sur les résultats d’autant que le bench AnTuTu a la particularité de tout prendre en compte, pas seulement les perfs brutes du CPU et du GPU.

Pour rappel, et au delà de son processeur MediaTek, le X90s disposerait de 512 Go de mémoire de stockage UFS 4.0., d’un écran incurvé 6,78 pouces à 120 Hz, d’un bloc photo à trois capteurs (50 megapixels + 12 megapixels ultra wide + téléobjectif 2x), d’une puce d’imagerie V2 (ISP) et d’une batterie avec charge ultra rapide 120 watts. Il ne reste plus qu’à attendre la confirmation d’une date de sortie.