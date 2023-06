Huawei a jugé « discriminatoire » le fait d’être qualifié de fournisseur à risque par la Commission européenne, qui a recommandé de l’exclure des réseaux mobiles 5G européens.

Huawei n’apprécie pas les remarques de la Commission européenne

« La mise en place de restrictions ou d’exclusions fondées sur des jugements discriminatoires pose des risques économiques et sociaux importants. Elle pourrait entraver l’innovation et fausser le marché européen », a réagi Huawei dans un communiqué.

La Commission européenne a estimé cette semaine que les fournisseurs chinois d’équipements télécoms Huawei et ZTE représentaient un risque pour la sécurité de l’UE, et a annoncé qu’elle ne souscrirait plus de services de téléphonie mobile s’appuyant sur les matériels de ces entreprises. Le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton a appelé les 27 pays membres et les opérateurs télécoms à exclure ces équipements de leurs réseaux mobiles.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de maintenir des dépendances qui pourraient devenir des armes contre nos intérêts. Ce serait un trop grand risque pour notre sécurité commune », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

« Désigner publiquement une entreprise comme un fournisseur à haut risque sans fondement juridique va à l’encontre des principes du libre-échange. Cette qualification discriminatoire (…) ne devrait jamais être appliquée sans procédure justifiée et sans audition adéquate », a répliqué Huawei. Le groupe ajoute que « la cybersécurité est la priorité absolue de Huawei » qui « reste déterminé à fournir des produits et des services certifiés et fiables (…) au service de millions d’Européens ».

Huawei explique avoir ouvert un Centre de Transparence sur la Cybersécurité à Bruxelles, ouvert aux clients et aux organismes de test indépendants. « Ils sont invités à effectuer des tests et des vérifications de sécurité impartiaux », assure l’équipementier.

L’Europe est sous pression des États-Unis pour exclure Huawei accusé de permettre des activités d’espionnage pour le compte de la Chine. Les États-Unis ont déjà interdit la vente des équipements du groupe.