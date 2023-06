Ariane 5 : le tout dernier vol reporté

Cela devait être la der des der pour le vaillant lanceur Ariane 5, et puis voilà que quelques heures avant le décollage programmée ce vendredi 16 juin dans la soirée, Arianespace a décidé de reporter le lancement en raison de « non conformités » liées aux commandes de séparation des boosters. Arianespace communiquera une nouvelle date de lancement vers la fin juin. A noter que le lanceur n’avait pas encore été transporté sur son pas de tir lorsque l’annonce du report a été faite.

Lorsqu’il se produira, ce vol final sera le 117e et dernier lancement d’Ariane 5. Et il ne s’agira pas seulement d’entamer une ultime parade : Ariane 5 doit en effet placer en orbite le satellite militaire français Syracuse 4B ainsi qu’un satellite allemand, l’Heinrich-Hertz-Satellit. Ariane 6 devra ensuite prendre le relais, mais ce dernier a pris beaucoup de retard et son premier lancement n’est pas prévu au mieux avant la fin de l’année.

Cela signifie que l’Europe Spatiale devra faire sans lanceur lourd pendant une période d’au moins 6 mois, ce qui laissera le champ libre à Space X pour récupérer les clients mécontents (les satellites ne peuvent pas toujours attendre…). Pour rappel, à cause déjà des retards successifs d’Ariane 6, l’ESA elle-même avait dû se résoudre à se tourner vers SpaceX pour démarrer sa mission scientifique Euclid à la mi-2022.