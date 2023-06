[VivaTech 2023] Le robot Miroka, entre la fantaisie et le partenaire professionnel

VivaTech ouvre ses portes aujourd’hui, et des centaines de startups françaises vont tenter de sortir du lot et pourquoi attirer les investisseurs. Enchanted Tools, une start-up parisienne, sera sans aucun doute l’une des plus suivies : son robot semi humanoide Miroka, version améliorée du Miroki présenté l’an dernier, se présente une nouvelle fois sous la forme d’un animal quasi féérique et à la bouille sympathique. Ce choix de design n’est pas là pour faire le buzz : les êtres humains seraient moins déçus par les interactions avec un robot à l’allure non-humaine, sans compter que l’on évite ainsi le syndrome de « la Vallée de l’étrange ». La petite bouille de Miroka serait aussi moins effrayante pour le personnel qui serait emmené à croiser journalièrement ce robot .

Miroka est destiné prioritairement aux espaces hospitaliers, où son allure sympathique devrait faire un tabac chez les enfants malades. Mais ce robot français n’est pas là pour amuser les bambins : à terme, Miroka transportera du matériel, apportera des documents au personnel voire fera la tournée des médicaments auprès des malades ! Miroka est bien armé pour ces tâches avec ses deux mains préhensibles capables de tenir chacune un poids de 3 kilos ainsi que sa « boule » de locomotion auto-équilibrée.



Quelques universités disposent déjà du robot, mais la commercialisation effective de Miroka ne devrait démarrer qu’en 2025. Le prix d’achat devrait avoisiner les 30 000 euros (+ un abonnement pour l’entretien réseau), sachant que le coût de fabrication de la machine serait proche des 100 000 euros. Enchanted Tools prévoit d’écouler 100 000 exemplaires de Miroka sur les 10 prochaines années.