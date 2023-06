VE : Toyota planche sur des batteries à état solide pour une autonomie record

C’est peu dire que la technologie de batterie au lithium est à bout de souffle. La batterie externe de l’Apple Vision Pro illustre d’ailleurs très bien les limites de ces batteries, et presque tous les grands groupes tech de la planète travaillent chacun de leur côté sur une technologie de batterie réellement disruptive et capable de changer la donne. C’est aussi le cas de Toyota, qui travaille depuis des années sur des batteries à état solide, et espère ainsi augmenter de 20% l’autonomie de ses véhicules électriques. Si l’on s’en tient au VE déjà distribué par le constructeur, soit le modèle bZ4X, l’autonomie ciblée se situerait donc dans la fourchette des 700 – 750 km avant recharge. En d’autres termes, Toyota serait sur le point de doubler l’autonomie moyenne d’un VE, sachant que les 615 kilomètres du bZ4X sont déjà considérés comme une belle réussite.

La bZ4X dispose d’une autonomie d’environ 600 km

Mieux encore, Toyota plancherait déjà sur une technologie de batterie à état solide capable d’améliorer l’autonomie des VE de 30%, puis de 50% à terme (toujours par rapport à l’autonomie affichée du bZ4X). On s’approcherait ainsi des 1000 km d’autonomie entre deux recharges ! Au plan technologique, le lithium ne serait pas abandonné, l’accumulateur de la nouvelle batterie de Toyota étant composé d’un patchwork lithium-fer-phosphate (LFP). Le modèle de batterie « performance », capable de se recharger en 20 minutes à peine (toujours +20% d’autonomie), disposerait quant à lui d’un accumulateur lithium-polymère-nickel-cobalt-manganèse (NCM). Les 1000 km d’autonomie devraient être atteint d’ici 2026 selon Toyota.