🔥 Rappel : le casque VR Meta Quest 2 est disponible à la vente à 349 euros

On avait failli l’oublier, mais depuis quelques jours déjà, et comme cela avait été annoncé par Meta le casque VR Meta Quest 2 avec 128 Go de stockage est disponible à la vente à 349 euros au lieu de 449 euros (!) et il en va de même pour le modèle équipé de 256 Go qui passe de 549 à 399 euros ! Cela représente tout de même une baisse de prix de 22% pour le modèle 128 Go, et de -27% pour le modèle 256 Go, ce qui est plus qu’appréciable. Le Meta Quest 2 est équipé d’écrans de bonne facture, de deux contrôleurs très maniables, et surtout peut accéder à peu de frais à une énorme bibliothèque d’applications et de jeux en VR (plus de 500 apps référencées dans le Meta Store). Un excellent choix donc pour bien débuter dans la VR, et à un prix donc particulièrement affuté désormais.

Le Meta Quest 2 128 Go est disponible à la vente chez Amazon, à la Fnac et chez Boulanger.

Le Meta Quest 2 256 Go est lui aussi disponible à la vente chez Amazon, à la Fnac et chez Boulanger.